Pedro Pascuali Zucca é um garotinho esperto, super ativo e que ama brincar com os amiguinhos e com os avós. Filho único do casal Bianca Pascuali e Guilherme Zucca, ele comemorou em 2023 o seu segundo aninho. Como aniversário infantil pede uma boa festa, a família se reuniu no Clube do Bosque para celebrar o momento.

Cerca de 50 pessoas participaram do evento, que teve como tema o gatinho espanhol brincalhão “Gatito Koté”, um dos personagens preferidos do aniversariante. O momento mais feliz de todos, sem dúvida, foi a hora do “parabéns a você”, cuja animação do aniversariante chamou atenção, especialmente ao soprar as velinhas.

Já a farra da tarde ficou para a quebra das Pinhatas – aquela brincadeira em que o objeto fica pendurado no teto para o aniversariante, de olhos vendados, tentar acertar com a ajuda de um bastão. Claro que, quando estourou, foi aquela festa entre os amiguinhos. Hoje temos o prazer de publicar alguns cliques. Confira!