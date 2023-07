Celebrando Casas & Curvas

Para comemorar o sétimo ano da Revista Casas & Curvas, Iara e Aquiles Kílaris receberam convidados no charmoso Viê Restaurante

Se tem um casal que conhece bem o sentido da palavra sucesso é Iara e Aquiles Kílaris. Ícones profissionais em seus mercados de atuação, eles merecem as vitórias, afinal, quem conhece sabe o quanto trabalharam e trabalham para conquistar o reconhecimento.

Assim sendo, para comemorar o sétimo ano da Revista Casas & Curvas, eles receberam convidados no charmoso Viê Restaurante. No cardápio, culinária clássica italiana, com queijos e massas como destaque.

Cerca de 70 pessoas participaram da celebração, todas, fornecedores da Argos Construtora e Arquitetura, que participaram das duas últimas edições da publicação.

Noite agradável de reencontros e networking, com trilha sonora ao vivo e, ao final, entrega da 28ª edição da revista, além de charmosos mimos com caixinhas de doces e mini espumantes. Eclética teve o prazer de registrar esses momentos especiais. Confira!