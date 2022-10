Casamento Stephanie & Breno

O casal Stephanie Bordon e Breno Trevizam namorou dez anos até o dia em que os dois diriam o aguardado “sim”, diante de familiares e amigos. Proprietária da Casa Nutrithiva, Stephanie nos contou que conheceu o marido, engenheiro civil, em uma festa e, desde então, passaram a construir uma linda e resiliente história de amor, afinal, foram dois adiamentos de casamento por conta da pandemia.

“Entendemos que deveríamos esperar tudo passar. Remarcamos para 2022 e esperamos felizes”, confessa ela.

01 Os noivos, Stephanie Bordon e Breno Trevizam – Foto: Arquivo Pessoal

02 Os pais da noiva, Estevão Bordon e Jane Bordon – Foto: Arquivo Pessoal

03 Os pais do noivo, Reginaldo e Mara Lucia – Foto: Arquivo Pessoal

Fernanda Bordon Falcade e Marcelo Falcade, com os filhos, Italo e Enrico – Foto: Arquivo Pessoal

05 Camila Demarchi e Lucas Cunha – Foto: Arquivo Pessoal

06 Juliana e Robson Souza – Foto: Arquivo Pessoal

07 Ana Paula e Valéria Bueno com Cleiton Bizzi – Foto: Arquivo Pessoal

08 Juliana e Cleber Lopes Camilo – Foto: Arquivo Pessoal

09 Denise e Vinicius Athayde – Foto: Arquivo Pessoal

10 Thais Bordon Pironato Sartori, Idalina Bordon Pironato, Taciana Bordon Pironato Sia e Sandra Bordon Sia – Foto: Arquivo Pessoal

11 Carlos Jorge Leitão, João Falcade e Carlinhos Bazanelli – Foto: Arquivo Pessoal

A celebração ocorreu na área externa do Clube do Bosque e contou com 150 convidados. A cerimônia religiosa foi emocionante e conduzida por um amigo da família. Belíssima, a noiva vestiu um modelo chiquérrimo, assinado pelo estilista Donny Archanjo, e a produção de cabelo e maquiagem foi de Angela Duarte, do Duarte Beauty Concept.

Entre os pontos altos do evento, os votos do noivo certamente serão sempre lembrados pelos presentes. A banda da festa também causou frisson com a produção musical de Denis Talasso e a participação de Douglas Eurico, que arrasou no blues e jazz. Curiosamente, apesar de terem casado no inverno e em uma semana chuvosa, o clima no dia estava lindo, um presente dos céus para o casal.

Agora, como eles estão muito envolvidos com o trabalho, acabaram deixando a viagem de lua de mel para 2023, quando farão um roteiro pela Itália. Que sejam sempre felizes!