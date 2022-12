Casamento de Tiago & Giovanna

Recepção do casamento, para 250 convidados, aconteceu no Villa Harmonia Eventos e teve como ponto alto a apresentação da dupla sertaneja Leandro & Lorena

A história de amor da assistente administrativo Giovanna Moretto da Silva Macedo com o executivo de contas Tiago Florencio Macedo começou em 2011, quando ela, com 15 anos, e ele, com 19, se conheceram no aniversário de uma amiga em comum. Assim sendo, após 10 anos de namoro e um ano de noivado, eles trocaram alianças na Igreja Dom Bosco, em belíssima celebração religiosa ministrada pelo padre Aramis Biaggi.

Diversos momentos especiais marcaram a cerimônia, como a entrada das avós levando a Imagem da Sagrada Família e a chave do apartamento do casal, ao som da música “Deus está Aqui”, assim como o canto do Salmo “Provai e Vede”, interpretado por Daiane Moraes.

A recepção do casamento, para 250 convidados, aconteceu no Villa Harmonia Eventos e teve como ponto alto a apresentação da dupla sertaneja Leandro & Lorena, assim como o momento das madrinhas no palco, tomando shots de cachaça Cabaré Fire. Em lua de mel, o casal seguiu para Punta Cana. Eclética teve o prazer de registrar a festa. Confira!