Casamento de Nathália Faé Tenani & Alex Ferreira

O casamento da arquiteta e urbanista Nathália Faé Tenani com o jornalista e apresentador Alex Ferreira, figura conhecida em Americana e região, foi muito aguardado pelos amigos e familiares. Casal dos mais queridos da cidade, eles namoraram por dois anos, dos quais seis meses foram dedicados ao noivado e aos preparativos para o casamento.

Seguindo os tempos modernos, o primeiro contato deles foi pela internet, indicação de uma amiga em comum, que achou que eles tinham tudo a ver. Depois de um começar a seguir o outro no Instagram, muito bate-papo virtual e o primeiro encontro físico, a percepção da “amiga/cupido” se confirmou e eles nunca mais se desgrudaram.

Assim sendo, no dia 22 de abril, em uma linda noite de outono, eles subiram ao altar da Paróquia São Benedito para confirmar o desejo de unir suas vidas. Cerca de 280 convidados acompanharam a celebração ministrada pelo padre Alex Turek. Após as bençãos de Deus, os recém-casados receberam convidados no Villa São Vito Eventos, para uma noite animadíssima e inesquecível! Enquanto a beleza da noiva chamava atenção, a alegria do noivo era contagiante. Ao som da dupla sertaneja Jack & Willian, a festa invadiu a madrugada e rende comentários até hoje.

Em lua de mel, seguiram para o Resort Salinas Maragogi, local em que curtiram dias muito felizes. Que seja sempre assim: compartilhando muito amor e histórias para contar. Confira!