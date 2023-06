Casal oficializou a união após seis anos de namoro e um ano e meio de preparativos; confira as fotos

O dia 3 de junho de 2023 ficará para sempre marcado na vida dos jovens americanenses Marina Rodrigues Giuliani e Gabriel Bianco Giuliani. Na presença de 200 convidados, vindos de vários lugares do Estado e até de fora do País, eles oficializaram a união após seis anos de namoro e um ano e meio de preparativos. A celebração ecumênica aconteceu na Casa Terrana Eventos e foi ministrada por Thiago Nunes, que promoveu uma cerimônia intimista, com destaque para os carinhosos votos escritos pelos noivos.

Gabriel e Marina se conheceram em 2012, mas só voltaram a se reencontrar em 2016, quando os caminhos se cruzaram novamente. Formado em medicina, ele está no último ano de residência em cirurgia cardiovascular no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, enquanto ela é nutricionista, mestre e doutoranda da Faculdade de Medicina da USP, também de Ribeirão Preto.

Emocionante e a cara do casal, o casamento foi realizado em um final de tarde e teve vários momentos especiais, como a entrada da cachorrinha deles, a Teodora, que mesmo sem treinamento, fez bonito como dama de honra e, conduzida pela afilhada da noiva, Ana Clara Faé, levou as alianças até o altar. A entrada dos avós, o senhor Bruno Giuliani e dona Jocelyna Medon Bianco, levando a Sagrada Família, também foi daquelas cenas que ficam eternizadas na memória.

Belíssima, Marina vestiu um modelo da Guinza Atelie, desenhado e feito sob medida para ela. Confeccionado todo em renda chantilly francesa, o vestido era clássico e romântico, refletindo muito bem a personalidade da noiva. Seguindo a mesma elegância e sempre muito sorridente, Gabriel vestiu um terno da Aramis.

Para a festa, o casal escolheu uma banda de pop rock nacional e internacional, com a proposta de recordar os primeiros tempos de namoro. O estilo musical agradou todos os convidados, que estiveram animados do começo ao fim.

Em lua de mel, seguiram para Santiago, no Chile, em um roteiro que incluiu diversas cidades vizinhas, além, é claro, de algumas vinícolas. Agora, eles vivem seu “felizes para sempre” em Ribeirão Preto, cidade tão importante na história de amor deles. Para a Eclética de hoje, preparamos um especial com vários momentos de um dos enlaces mais lindos do ano. Confira!

73 Yuri, Celso Horácio e Ynaiá Santos

74 Beatriz Cabral e Lilian

75Leonardo Marcondes e Lilian de Freitas

76 Willian Chaves e Amanda Trabachini

77Matheus Pietraróia e Mariana Capelo

78Yuri Lopes e Carolina Fischer

79Jéssica Grabovei

01 Os noivos, Marina Rodrigues Giuliani e Gabriel Bianco Giuliani

02 Fernando Giuliani e Juliana Medon Bianco Giuliani, pais do noivo.JPG

03 Sueli Faé Rodrigues e Célio José Rodrigues pais da noiva.JPG

04Os noivos recebendo o carinho da avó, Jocelyna Medon Bianco

05 Luis Bianco Giuliani e Carolina Cucatti Giuliani, padrinhos.JPG

06 Luciano Bianco Giuliani e Ana Blanco, padrinhos.JPG

07 Bianca Pompermayer e Guilherme Medon Bianco Fonseca, padrinhos.JPG

08 Lucas Medon Bianco Fonseca e Maria Luiza Magro, padrinhos.JPG

09Fernanda e Murilo Faé (padrinhos) e o filho Arthur

10Fabrício Pavarin e Carolina Feltrin Pavarin (padrinhos) com os filhos Valentina e Francisco

11 Ana Clara Faé e a cachorrinha Teodora.JPG

12 Ana Paula Bazanelli e João Alfredo de Souza, padrinhos.JPG

13Maria Gabriela e Rodrigo Guimarães (padrinhos) com os filhos Miguel e Isabela

14Sonia Giuliani e Bruno Giuliani.JPG

15 A alegria dos noivos na saída da cerimônia.JPG

16 Luciana Medon Bianco e a mãe, Jocelyna Medon Bianco.JPG

17Mauricio Giuliani.JPG

18 Cristina Medon Bianco e Luciano Emidio Alves.JPG

19 Sueli Faé Rodrigues, Dagmar Possente, Neusa Silva, , Silvania Dollo, Vera Barcellos Signorelli e Yvone Pântano.JPG

20 Janaína Ferreira Fortunato e Thomaz Fortunato Neto.JPG

21 Os pais do noivo, Fernando Giuliani e Juliana Medon Bianco com os pais da noiva, Sueli Faé Rodrigues e Célio José Rodrigues.JPG

22 Gisela Breno e Adriana Medon Gobbo.JPG

23 Eliane Vasconcelos e Allan Ferraz.JPG

24 Cida Medon Ferraz e Lula Bianco.JPG

25 Fernanda Papa, Giovana Manzi, Nicole Wiezel de Carvalho, Vinícius Verdu e Bárbara Gheler.JPG

26 Carlos Alberto e Rita Dias Ferraz.JPG

27 Juliana Bittar e Pedro Sossai.JPG

28 Eliana Lopes de Origuella e Joel Perez Origuella.JPG

29 Mateus Ongaro com Danielle Dantas, Priscila Conti e Gabriel Lee.JPG

30 Rafael Modesto e Ionara Pinto.JPG

31 Selma Rodrigues e Sonne Basseto.JPG

32 Ademir Barcello e Eliana Moura Barcello.JPG

33 Caroline Bertoncini e André Baldoch.JPG

34 Adilson Scorzoni e Marília Scorzoni.JPG

35 Alfredo Rodrigues e Rosana dos Reis.JPG

36 Federico Cipriano e Mônica Cipriano.JPG

37 Antonio Carlos e Sonia Feltrin.JPG

38 Eduardo Fazanaro e Camila Rosalen com Matheus Taver e Lia Cham.JPG

39 Encontro de gerações, ao centro, Bruno Giuliani ladeado pelo filho Fernando e pelos netos, Luis, Gabriel e Luciano.JPG

40 Natália Vilela Daniel e Lucas Barros Chaves.JPG

41 Amanda e Ricardo Feltrin com Isadora e Helena.JPG

42 Guilherme Costa e Juliana Silvati.JPG

43 João Paulo e Ingrid Lopes.JPG

44 Jéssica Maksoud e Thiago Prieto.JPG

45 Giovana Torina Campana e Vinícius Campana.JPG

46 Marlon Marani e Ana Clara Faé.JPG

47 João Vitor Faé e Mariana Fornaziero.JPG

48 José Roberto dos Santos e Inês Cabral dos Santos.JPG

49 Cristina Bianco rodeada pelos netos e agregados, Pedro Paulo Dogostim Brincas, Ana Cristina Ferreira Fortunato, Isaque Fortunato, Rebeca Fortunato Fernanda Diacov e Matheus Giova.JPG

50 Fernando Bazanelli e Adriana com Manuela e Anita.JPG

51 Ana Paula Flávio e Ana Paula Oliveira.JPG

52 Ana Paula Marchan.JPG

53 Bruna Amara e Lígia Trovato.JPG

54 Patrick Sichieri e Caroline Cordaro.JPG

55 Felipe Marcelo e Maria Paula Longen.JPG

56 Guilherme Pereira e Juliana Dantas.JPG

57 Maurício Pinto, Giovana Pinto, Luis Felipe Maielli e Priscila com Samir Hojaij e Caroline Rothe.JPG

58Djalma Coelho e Alexandre Camargo.JPG

59 Márcio Faveri e Letícia Grillo com Lucas Scantamburlo e Gabriela Dias.JPG

60 Mariana Giandomingo e Allan de Oliveira.JPG

61A alegria contagiante de Marina e Gabriel.JPG

62 Sandra e Jamil Bazanelli.JPG

63 Silvana Faé, Pexe e Sônia Faé.JPG

64 Priscila Brandemurgo e Eduardo Feltrin com Laura e Bento.JPG

65 Talita Gonçalves e André Ignácio.JPG

66 Suzana Comelato e Adinei Brochi.JPG

67Deoclécio Antonio de Souza e Zulmira.JPG

68 Adriana e Daniel Bianco Fortunato.JPG

69 Camila e Rafael Bianco Ferreira.JPG

70 Os noivos, Gabriel Bianco Giuliani e Marina Rodrigues Giuliani com a cachorrinha Teodora.JPG

71 Em um dos momentos mais especiais da casamento, os noivos fizeram a primeira dança, uma valsa, como manda a tradição

JPG

