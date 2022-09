A celebração da união do casal formado pelos empresários Bianca Pompermayer e Guilherme Medon Bianco Fonseca, realizada no sábado retrasado (27), no charmoso espaço de eventos Villa Harmonia, em Nova Odessa, foi mais um capítulo de uma história de amor que começou na viagem de formatura do Ensino Médio. Muito amigo do irmão de Bianca, a amizade com o cunhado acabou aproximando Guilherme da moça. Assim sendo, em dezembro próximo, o casal comemora 11 anos de relacionamento. Super unidos, além da vida em comum, eles também são sócios de algumas unidades da franquia Casa de Bolos.

Preparado para 200 convidados, o casamento começou a ser idealizado em fevereiro de 2021, logo após o noivado. O resultado foi um evento lindo, cheio de energia positiva.

Belíssima, Bianca vestiu um modelo muito delicado da Vestit, de Ribeirão Preto, todo rendado, com pouco bordado e um lindo decote nas costas. Tão elegante quanto ela, Guilherme optou por um terno azul de corte impecável.

Emocionante, a cerimônia foi conduzida por Rosana, uma amiga da família da noiva, que segue os preceitos da doutrina espírita. Entre os destaques da parte solene, os votos de Guilherme garantiram momentos bem especiais, principalmente pela emoção dele, que era visível, o que acabou comovendo a noiva e os convidados. A entrada fofíssima dos sobrinhos, que conduziram as plaquinhas avisando sobre a chegada da noiva, e a participação das avós, que levaram as alianças ao altar, foram daquelas cenas que ficam eternizadas na memória.

A festa também foi animadíssima, com destaque para a apresentação da dupla sertaneja Denis & Ruan e do DJ Alan Matua. A felicidade era tanta que teve até o momento em que o noivo também cantou. Depois de finalizar esse importante capítulo da vida, o casal se prepara para viajar para Miami, de onde parte para um cruzeiro pelo Caribe. Desejamos toda felicidade do mundo para eles.

Decoração: bom gosto e delicadeza em cada detalhe

– Foto: Junior Guarnieri – Liberal

O projeto de ambientação do casamento foi executado pelo decorador Fábio Caetano. Extremamente delicada, a ideia da decoração era trazer uma proposta de fazenda, embora com muitas pitadas modernas. Nesse contexto, os convidados se sentiam em uma festa no campo, sendo recepcionados por uma decoração botânica, com muitas cores e até jabuticabeiras. Para os lounges, a madeira foi bem explorada e esteve presente em várias das mobílias. Destaque para a mesa do bolo, que além de arranjos e cúpulas suspensas, também era adornada por um armário industrial e amadeirado, com muitas flores entre orquídeas, rosas, bocas-de-leão, entre outras.

Mesa do bolo – Foto: Studio RC Fotografia

Banquete: um verdadeiro festival de delícias

O Flami’s Buffet trouxe um verdadeiro festival de delícias para o casamento de Bianca e Guilherme. No coquetel volante tinha desde um tartelette de carppacio e rúcula ao phylo de camarão. Repleta de itens, a ilha gastronômica trouxe creme de bacalhau com catupiry, terrine com geleia de pimenta, queijo brie quente, mini nhoque com ossobuco e muito mais. Servido à francesa, o prato principal foi risoto de mignon com funghi, tudo regado a muito espumante, whisky e outras bebidas. Fechando a noite, bolo de Ferrero Rocher com calda de frutas vermelhas e, para ceia, nada mais apropriado do que pastel com caçulinha, além, claro, de um cafezinho na saída.

