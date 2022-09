Carol e seus tons de rosa

Falar da querida Carolina Cucatti Giuliani e imediatamente não fazer uma associação com à cor rosa é praticamente impossível para quem a conhece! Dona de uma personalidade carismática, ela é amorosa, emotiva e considera que já gostava da cor, antes mesmo de nascer. “Vem da época da barriga da minha mãe”, brinca. Assim sendo, sempre que ela pode, escolhe algum tom de rosa para tudo que compra. “Essa é minha escolha, sem nem pensar”, diverte-se.

Ao lado do marido, Luis Giuliani, Carol mora há 6 anos em Vancouver, no Canadá, portanto, cada vez que volta ao Brasil, ela faz questão de rever familiares e amigos, nem que seja para um cafezinho ou simplesmente para dar um abraço e matar um pouco da saudade. Esse ano, como estavam de passagem, a visita foi rápida e, como caiu na semana de seu aniversário de 35 anos, ela aproveitou para reunir familiares e amigos para uma festa muito animada.

Atualmente, Carol trabalha como assistente de produção no mesmo estúdio de animação no qual o marido é animador sênior, contudo, aqui no Brasil, seu primeiro trabalho foi como gerente de festas no Fun Club. Portanto, o lugar para realizar sua festa não poderia ser outro. Com o tema “Tons de Rosa”, a festa foi para cerca de 50 pessoas e teve a cara da aniversariante.

Como ponto alto da noite, Carol destaca o momento do “parabéns”. A verdade é que como ela ama celebrar a vida, a alegria era realmente contagiante. Confira!