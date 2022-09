Campanha estadual Setembro Verde é lançada em Nova Odessa

O lançamento da campanha estadual do Setembro Verde, cujo intuito é tornar o mês uma referência na luta pelos direitos e inclusão social das pessoas com deficiência, aconteceu no final do mês passado em Nova Odessa. O evento, realizado no Le Velmont Espaço & Gastronomia, reuniu unidades da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de todo o Estado.

Instituída pela Feapaes (Federação das Apaes do Estado de São Paulo), a ação começou em 2015, em Valinhos, e desde então vem ganhando espaço ao conduzir essa importante bandeira. Além dos representantes das entidades, também estiveram presentes parceiros, apoiadores, autoridades e cidadãos que vestem a camisa da causa.

Eclética teve o prazer de registrar o evento, lembrando que mais informações sobre as ações desenvolvidas ao longo desse mês podem ser obtidas no site www.feapaesp.org.br.