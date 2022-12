Campanha Coração 2022

Evento beneficente reuniu cerca de 140 pessoas no charmoso Dal Giardino e arrecadou mais de 3.500 fraldas

Desde que realizaram a primeira edição da Campanha Coração, as amigas Juliene de Lião e Karina Rezende têm movimentado a ala feminina da cidade com seus eventos. Ao longo dos anos, eles foram os mais ecléticos possíveis, desde pequenos jantares, passando por desfiles de moda e muito mais. Assim sendo, logo que lançaram a 14ª edição da iniciativa, em pouco tempo os convites se esgotaram.

Para 2022, elas optaram por fazer um evento mais descontraído, para reencontrar as amigas, bater um papo e curtir uma música ao vivo. O evento foi realizado no charmoso Dal Giardino e reuniu cerca de 140 pessoas. No cardápio, o famoso e irresistível rodízio de pizzas da casa, que rendeu muitos elogios das convidadas.

O mais interessante é que, apesar de tradicional, o evento acabou atraindo novas pessoas, o que tornou o momento uma ótima oportunidade para fazer amizades. Destaque para apresentação da Banda Edhem, que encantou as presentes com seu som pop/rock e acabou estendendo um pouco mais a noite, com muita animação e pedidos de bis.

O melhor de tudo é que, mantendo sua essência beneficente, a Campanha Coração arrecadou mais de 3.500 fraldas. E como adoramos dar um spoiler, vale dizer que a 15ª edição já está confirmada para rolar em meados de 2023. Muito legal! Confira nas fotos um pouco de como foi a noite.