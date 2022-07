Caminhada Ecológica da Network

Evento teve como objetivo celebrar a Semana Nacional do Meio Ambiente e promover a educação para a inclusão socioambiental

A Faculdade Network realizou no início do mês a sua “Caminhada Ecológica”, para celebrar a Semana Nacional do Meio Ambiente e promover a educação para a inclusão socioambiental.

O evento teve apoio da Secretaria do Meio Ambiente e teve um trajeto de cerca de 5km. Antes da parte esportiva da programação, também houve uma palestra com o professor Osmar Azzol, que, entre outras coisas, ressaltou a importância da consciência ambiental.

O mais bacana foi que, além do pessoal da instituição de ensino, alunos e familiares participaram do percurso, que saiu da sede da instituição de ensino, localizada na Avenida Ampélio Gazzeta, em Nova Odessa, e terminou na Coden.

Para a Eclética de hoje, separamos algumas fotos do momento!