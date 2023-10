Assim como no ano passado, a Seo Fritz Móveis e Colchões novamente está promovendo uma ação colaborativa com o Instituto Rosa do Bem. A primeira parte do lançamento da campanha de 2023 aconteceu em um café da tarde em homenagem às flores, como são carinhosamente conhecidas as mulheres que estão passando ou que já passaram por tratamento.

Cerca de 50 pessoas participaram do encontro realizado na própria loja, marcado pelo sorteio de um cômodo totalmente reformado. O presente é uma forma que encontraram para transformar um espaço da casa, um ambiente acolhedor para uma das flores, iniciativa do própria Seo Fritz em parceria com Petri Planejados e Azimuth Renováveis.

A grande ganhadora da tarde foi Giani Aline Reami, que vibrou muito com o presente e escolheu ter seu quarto renovado. Este ano a campanha se expande para além da colaboração de parceiros como Petri Planejados e Azimuth Renováveis, e conta ainda com a G2 Gesso, Mc Pinturas, JBF Construções, Comfert Construção e Santana Engenharia e Instalação. Bela ação. Confira!