Iniciativa surgiu com a proposta da direção de se aproximar ainda mais dos assinantes do jornal

O grupo foi recebido pelo Editor Executivo João Colosalle e Bruna Ramalho Supervisora de Assinaturas - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Na última quinta-feira (28) recebemos em nossa sede um grupo de assinantes do LIBERAL. A iniciativa surgiu com a proposta da direção de se aproximar ainda mais dos assinantes do jornal, além de oferecer uma oportunidade para que eles conhecessem um pouco mais de perto a nossa produção.

Do início ao fim, os assinantes tiveram a companhia do nosso editor executivo, João Colosalle, e da supervisora de assinaturas, Bruna Ramalho, que os conduziram a um verdadeiro tour pela empresa. Como o objetivo era trocar ideias, o grupo foi bem eclético e formado por apenas oito pessoas, das mais variadas idades e profissões.

Durante a visitação ao complexo, os visitantes puderam conhecer o espaço das rádios Gold e Clube, conversaram com jornalistas e até sugeriram pautas. Após a visita, tomaram um café da tarde e finalizaram a ação conhecendo nossa gráfica.

Aos que ficaram interessados em participar do Café com Assinantes, fiquem atentos que em breve haverá outro. Hoje, a Eclética dedica um espaço a esse encontro mais que especial. Confira!