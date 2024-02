Abrindo a temporada 2024 de eventos, o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini reuniu familiares e amigos para comemorar seu aniversário. O evento aconteceu em meados de janeiro, na The Farm Western Bar e adiantou os festejos, já que, na verdade, ele é aniversariante do dia 1º de fevereiro. Uma das razões pelas quais Gustavo escolheu promover a festa alguns dias antes da data real foi para conciliar a agenda de uma das atrações da noite, o sertanejo Bruno, da dupla Bruno & Marrone. A vinda do artista para o evento foi um presente do amigo Thiago Azevedo e coincidiu com um outro evento que ele faria da região.

Animadíssimo, o “Buteco do Gustavo” também contou com shows da dupla Ricardo & João Fernando, que abriu as apresentações musicais, assim como da dupla Mateus & Cristiano, que fechou o evento. Animadíssimo, Gustavo curtiu muito a noite, ao lado da esposa, Viviane. Dono de uma personalidade carismática e extremamente festeiro, o aniversariante estava do jeito que ele mais gosta: acompanhado pela esposa e rodeado por muitos amigos. Embalado pelo alto astral da festa, Bruno interagiu com público e cantou o melhor de seu repertório. No cardápio, finger foods para facilitar o clima de balada e deixar o evento mais descontraído, além de bebidas da melhor qualidade. O grande destaque da festa, claro, foi o momento do parabéns, cantado por Bruno, com Gustavo no palco. De fato, inesquecível! O LIBERAL esteve presente registrando. Confira!