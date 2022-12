Bons motivos para celebrar a vida

O empresário carioca Fábio Oliveira veio para Americana em busca de tranquilidade para ele e para a família, além de ter encontrado na cidade uma boa oportunidade de negócios.

Proprietário da empresa Toque de Midas, a loja é especializada em veículos blindados premium e já é sucesso na terrinha. Assim sendo, com o objetivo de comemorar seu aniversário de 50 anos, além de celebrar o aniversário de 15 anos de seu casamento com sua Melina, ele reuniu cerca de 40 convidados em sua residência para uma super festa.

Como ele é mega extrovertido, sempre gostou de festejar os bons momentos da vida e, no Rio, sua “Festa do Branco”, para comemorar idade nova, já era conhecida pelos amigos, inclusive com participações bem especiais, como a do Marquinhos do Sensação, do cantor Belo e até a bateria do Salgueiro.

Já em solo americanense, ele preferiu priorizar uma banda da cidade, a The Ones, que tem feito sucesso no circuito de bares com seu rock/pop. Animadíssima, a festa começou na hora do almoço e invadiu a noite. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!