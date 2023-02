Bodas de Prata de Silmara e Renato

No dia 17 de janeiro de 1998, Silmara Buosi e Renato Archanjo de Castro subiam ao altar da Paróquia São João Batista, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, para o “sim” mais importante de suas vidas. Antes disso, eles experienciaram um namoro de quatro anos e meio, após se conhecerem através de uma amiga em comum, do grupo de jovens que frequentavam. A partir dali, escreveram uma linda história de amor, cujo fruto é a bela filha Isabela, hoje com 18 anos.

“Foi uma noite muito especial e fizemos questão de celebrar nossas bodas, pois entendemos ser importante demonstrar à nova geração que é possível sim os casamentos darem certo.” Silmara e Renato

Para celebrar os 25 anos daquele dia 17, prepararam uma linda celebração das Bodas de Prata, realizada no salão de eventos Mundial, em Nova Odessa.

Cerca de 320 pessoas participaram da festa, que para eles foi uma volta ao passado, considerando que o padre, os padrinhos e até o pajem e as damas foram os mesmos do passado.

Entre os momentos mais especiais da noite, a hora dos votos com certeza merece o destaque, momento em que ambos recordaram as dificuldades, como a conclusão da faculdade de Engenharia Elétrica por ele, além do nascimento da filha e a construção da casa. “Ficamos muito emocionados em declarar e reafirmar nossos votos”, confessaram para a Eclética.

Já o momento de descontração ficou para a dança, ao som do tango “Por Una Cabeza”, do filme Perfume de Mulher. Para finalizar, questionados sobre a fórmula para manter um casamento feliz, eles afirmam: “Respeito com as diferenças um do outro, surpreender com coisas pequenas, perdoar, sonhar e realizar os sonhos juntos. Temos que ser cúmplices, parceiros, amigos e amantes”. Melhor fórmula, impossível. Parabéns, queridos!