Boas notícias vindas da FAM

No último sábado (27), o diretor-geral da FAM (Faculdade de Americana), Gustavo Azzolini, recebeu os colaboradores na sede da instituição, para apresentar o planejamento estratégico para o segundo semestre acadêmico. O momento também serviu para comemorar internamente os 23 anos da faculdade.

Em um bate-papo bem descontraído e por vezes interativo, Azzolini abordou temas acadêmicos, entre eles a chegada de grandes eventos, como o Encontro com Educadores, com Luiz Felipe Pondé, que acontece nesse sábado (3); o Faculdade Aberta (outubro e novembro); além do lançamento do Vestibular de Verão 2023.

O ponto alto, sem dúvida foi o anúncio sobre a antecipação da primeira parcela do 13º salário, que será paga em setembro para os professores e colaboradores administrativos. Após a conversa, a direção ofereceu um almoço, com direito a música ao vivo e muita animação.

Confira alguns cliques de Junior Guarnieri no evento: