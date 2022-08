Lions Clube Americana Norte promoveu no dia 5 de agosto mais uma edição do seu tradicional e animado Bingo Musical

Lions Clube Americana Norte promoveu no dia 5 de agosto mais uma edição do seu tradicional e animado Bingo Musical. O evento foi realizado no salão social do clube de serviços, localizado na Avenida Bandeirantes, e reuniu bom público.

Assim como os demais eventos realizados pelo Lions Norte, esse também teve verba arrecadada e destinada para a manutenção do Centro de Diagnóstico de Deficiência Auditiva.

Destaque para o próprio bingo musical, uma brincadeira divertida e alto astral, que esse ano teve o acompanhamento do cantor Norton Costa.

Outro ponto alto da noite foi o delicioso buffet, assinado por Pedrinho Possignolo, do Buffet 100% Caipira, que recebeu merecido elogios com suas “comidas de boteco”, cardápio realmente delicioso e irresistível. Confira!