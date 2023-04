No início de abril, o Lions Clube Americana Norte promoveu o seu tradicional “Chá de Páscoa”. Aliás, bota tradicional nisso, considerando que ele ocorre desde a fundação do clube de serviços, datada de 1969. Cerca de 130 pessoas prestigiaram a iniciativa realizada na própria sede do Lions.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O grande destaque da tarde festiva ficou para o capricho das “prendas”, entre cestas sortidas com produtos de Páscoa, liquidificador, óculos de sol, jogo de lençol, edredom, cerveja artesanal, jogo de taças de vinho, churrasqueira elétrica, cortinas, petisqueira de cristal, escada doméstica, almofadas e toalha de mesa, entre outros.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além disso, houve sorteios de baldes, blusas, ovos de chocolate e guardanapos. Para refrescar a tarde quente, chá de frutas gelado e suco verde. Já na parte gastronômica, os lanchinhos com patê de frango, preparados pelas domadoras, estavam deliciosos, assim como as esfihas de carne (leia-se Salgados Bellan), que estavam divinas! Para finalizar, bolo cuca de banana (by Casa do Bolo). Eclética teve o prazer de registrar. Confira!