Beppo Bar e Gastronomia inova com parklet em Americana

Espaço aderiu ao projeto "Ruas Vivas" e já faz grande sucesso com os clientes; veja as fotos

Beppo Bar e Gastronomia foi o primeiro estabelecimento de Americana a instalar o comentado parklet (extensões temporárias das calçadas).

Desta forma, o estabelecimento ampliou a área de atendimento ao público, por meio da colocação de mesas e cadeiras na área externa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O espaço aderiu ao projeto “Ruas Vivas” e já faz grande sucesso com os clientes.

Sendo assim, a apresentação oficial aconteceu no início do mês, em um evento intimista, que reuniu algumas autoridades do município e veículos de imprensa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Prestes a comemorar 25 anos de história, o pioneirismo do Beppo não surpreende, afinal de contas, o casal Patrícia Jensen e Giovanni Panfilio, sempre esteve à frente do tempo, trazendo inovações para o espaço que é tradicional na cidade. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!