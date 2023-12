Beppo Bar e Gastronomia celebra 25 anos de histórias em Americana

O Beppo Bar e Gastronomia é reconhecidamente um dos estabelecimentos mais queridos de Americana, sendo um ponto de encontro para amigos, famílias e amantes da boa gastronomia. Comandado pelo casal Patrícia Jensen e Giovanni Pamfilio, o espaço já foi cenário de muitos eventos e acontecimentos, afinal, são 25 anos de história, mantendo sempre a tradição de uma boa comida, chopp gelado e excelente atendimento.

Para celebrar o marco, os proprietários fizeram questão de promover um evento à altura do Beppo, dos clientes e do aniversário. Animadíssima, nem a chuva atrapalhou a comemoração, marcada por muitos reencontros e de um alto astral que há tempos não se via por aí. Com open bar e open food com diversos drinks, caipirinhas, whisky, chopp e cervejas, além do cardápio incrível de botecaria à vontade, a festa com certeza entrou para a história.

Eclética teve o prazer de registrar alguns momentos dessa noite inesquecível, que ainda contou com uma line-up impecável, com apresentações dos Djs Alan, Ju Carvalho e Gutto Maia, além da banda Back Mountop e Alex Capela. Confira!

01 Os anfitriões, Patrícia Jensen e Giovanni Pamfilio – Foto: Claudeci Junior_Liberal

02 Evento foi uma noite de reencontros e muito alto astral – Foto: Claudeci Junior_Liberal

03 Waldemar Jurgensen e Gina Berggren Jurgensen – Foto: Claudeci Junior_Liberal

04 Monah David, Alexandre Camargo, Ártemis Kílaris e João Sarmento – Foto: Claudeci Junior_Liberal

05 Marilei e Carlos Zabani – Foto: Claudeci Junior_Liberal

06 Sonia Pamfilio e Luiz Carlos Cecchino com Júlia Nardini Cecchino – Foto: Claudeci Junior_Liberal

07 Renato Gonçalves, Jô Moumesso, Nathália Moumesso Bisson, Alinne Souza e Thais Moraes – Foto: Claudeci Junior_Liberal

08 Rodrigo Moby e Tatiane Beraldo – Foto: Claudeci Junior_Liberal

09 Andrea Redigolo e João Barata – Foto: Claudeci Junior_Liberal

10 Flávia Stival Pamfilio e Givani Cesar Souza – Foto: Claudeci Junior_Liberal

11 Cleusa e Nestor Truite com a filha Renata – Foto: Claudeci Junior_Liberal

12 Fábio Ebert e Fernanda Panfilio – Foto: Claudeci Junior_Liberal

13 Erika Stivanin Duarte e Edevaldo Duarte – Foto: Claudeci Junior_Liberal

14 Karina e Cesar Dei Santi – Foto: Claudeci Junior_Liberal

15 Maria Fernando Grecco Meneghel e José Luiz Meneghel – Foto: Claudeci Junior_Liberal

16 Laert Portão e Adriana Marquissolo – Foto: Claudeci Junior_Liberal

17 Paulo Barbudo e Orjana – Foto: Claudeci Junior_Liberal

18 Monica e Zaramelo Júnior – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Alex Duarte e Vitória Marinho – Foto: Claudeci Junior_Liberal





Banda Back Mountop – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Bruno Berardo e Gica – Foto: Claudeci Junior_Liberal

David Oliveira – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Elaine e Roberto Portela – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Heloisa Pascote e Gislaine Francischangelis – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Jô Moumesso e Nathália Moumesso Bisson – Foto: Claudeci Junior_Liberal

João Sarmento e Ártemis Kílaris – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Karina Palodetto e Alan Alcântara – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Lisa Souto Cunha, Lu Vasconcelos, Suzana Magri e Vanda Beatriz – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Mariana Minozzi e Luis Pereira – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Marlon Freitas e Mara – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Patricia Anésio e Rafael de Barros – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Rodrigo Vloss e Bruna Araújo – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Sonia Pamfilio e Luiz Carlos Cecchino – Foto: Claudeci Junior_Liberal

– Foto: Claudeci Junior_Liberal