Realizado em quatro finais de semana do mês de julho, evento contou com a presença de mais de 40 mil pessoas

A edição 2023 da Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus foi um sucesso. Realizado em quatro finais de semana do mês de julho, o evento contou com a presença de mais de 40 mil pessoas e teve apoio do Grupo Liberal, mídia oficial da festa.

Segundo a organização, o evento foi extremamente gratificante, inclusive com forte repercussão regional.

Eclética publica na edição de hoje um apanhado dos 8 dias de festa, lembrando que a parceria entre a paróquia e o LIBERAL já está confirmada para a 14ª edição, programada para ocorrer em julho de 2024.