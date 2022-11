Balada Neon dos gêmeos Gabriel e Guilherme

Seguindo a sugestão do convite, os convidados capricharam nos looks neon/balada

O aniversário de 15 anos dos gêmeos Gabriel e Guilherme Schiavon, filhos do querido casal Cida e Felipe, foi um estouro! A Balada Neon levou 70 convidados para uma noite inesquecível, inspirada na Tomorrowland. Seguindo a sugestão do convite, os convidados capricharam nos looks neon/balada.

Agitadíssima, a noite foi comanda pelo DJ Karlinhos, que, com um repertório incrível, literalmente arrasou, com destaque para a estrutura com painel de LED desconstruído, assim como para a variedade de iluminação, digna dos grandes festivais.

Apesar da semelhança física, os irmãos possuem características bem distintas. Enquanto Gabriel é mais focado e tímido, Guilherme é desinibido e tem o poder de influência. Ainda assim, a educação e a cordialidade são marcas que os dois possuem.

Como pontos altos da comemoração, destaque para a ilha gastronômica de comida de boteco, os fogos de artifícios na hora do “parabéns” e principalmente a coreografia da abertura da balada, que foi feita com a participação dos pais. Bela festa, linda família.

Os aniversariantes Guilherme e Gabriel entre os pais, Cida e Felipe Schiavon – Foto: Divulgação

Sonia Farinasi e Cláudio Mangia – Foto: Divulgação

Jean Cunha – Foto: Divulgação

Carol Pariz e Hebert Trentim – Foto: Divulgação

Agitando a festa Karlinhoz da Vision produções – Foto: Divulgação

Juliana, Benicio, Sofhia e Paulo Bial – Foto: Divulgação

Carlos Taioqui – Foto: Divulgação

Aniversário Guilherme e Gabriel Schiavon – Foto: Divulgação

Aniversário Guilherme e Gabriel Schiavon – Foto: Divulgação

Aniversário Guilherme e Gabriel Schiavon – Foto: Divulgação

Aniversário Guilherme e Gabriel Schiavon – Foto: Divulgação

Aniversário Guilherme e Gabriel Schiavon – Foto: Divulgação

Check-list

– Cerimonial: Cida Schiavon Assessoria e Cerimonial de EventosSalão: Almeida Festas e Eventos

– Buffet: Ednei Chinelato Buffet

– Decoração: Reginaldo Villas Boas

– DJ: Vision Som e Luz

– Foto / Filmagem: Marilia Manzatto Furlan Fotografia

– Bartender: BBr Bar

– Cascata de Chocolate: Hello Cascata de Chocolate

– Segurança / Banherista: Paulo Bial Segurança

– Totem Fotográfico: Photo Smile

– Fogos de Artifício: Sartori Fogos Pirotécnia

– Doces: Ateliê DiRosa Doces Finos

– Coreografia: HD’2 Coreografias

– Acessórios Decoração: Konkist Flores / Jean Cunha