Baile da OAB celebra o Dia do Advogado em Santa Bárbara

Seguindo nossas publicações sobre os Bailes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) que aconteceram em nossa região, em celebração pelo Dia do Advogado, hoje publicamos alguns cliques da 126ª Subseção de Santa Bárbara d’Oeste.

O evento foi realizado no dia 20 de agosto, no Esporte Clube Barbarense, e reuniu cerca de 200 convidados. Com o objetivo de promover a confraternização da classe, o baile foi um sucesso com animação da Banda Celebration e cardápio do jantar preparado pelo Cheiro Verde Buffet.

