Iniciativa foi uma ação do festeiro Julião Biágio, em parceria com o Grupo Liberal e com o espaço Villa Americana Eventos

O Baile da Arara Azul aconteceu há alguns dias em Americana e certamente foi um dos melhores eventos sociais do ano. A iniciativa foi uma ação do festeiro Julião Biágio, em parceria com o Grupo Liberal e com o espaço Villa Americana Eventos.

Em noite inspirada, o DJ Gutto Maia e a Banda Chapéu da Máfia animaram os presentes do início ao fim. Com um repertório eclético, alto astral e muito bem selecionado, o resultado só poderia ser pista de dança cheia. Considerado um dos melhores espaços para festas da cidade, o Villa foi o local perfeito para a realização do baile. Sendo assim, como a noite era tropical, não poderia faltar a tradicional mesa de frutas.

Além disso, o charme ficou para os looks dos convidados, já que nessa edição o traje branco foi obrigatório. Para Julião, essa foi uma das festas mais bonitas que ele promoveu nos últimos tempos. Vindo de alguém acostumado a promover eventos de sucesso, só comprova que os elogios recebidos até hoje são realmente merecidos. Confira nas fotos algumas presenças.

10 Lucas Júnior, Elza e Marcelo Barbante com Michelle Cassiano, Guto Maia, Ronaldo Britto, Elaine Cristina da Silva e Rodrigo Santa Chiara.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

11 Mari Marucci e Luciano Fabrício.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

12 André Poles e Aline Poles com Márcia Marques e João Francisco Marques Júnior.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

13 Andresa de Luca e Juninho de Souza.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

14 A animação da Banda Chapéu da Máfia empolgou o público presente.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

15 Como não pode faltar em bailes tropicais, também houve mesa de frutas.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

16 Evento aconteceu no Villa Americana e teve apoio do Grupo Liberal.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

01 O promoter de eventos, Julião Biágio.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

02 Evento foi muito elogiado por quem prestigiou , inclusive sendo considerado um dos melhores do ano.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

03 Os anfitriões, Cristina e Mauricio Línea.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

04 A secretária adjunta de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

05 Sônia Astolphi e Adelaide Rabelo.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

06 O vice-prefeito, Odir Demarchi e a esposa Shirlei.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

07 Giselle Quinteiro e Marcio Fuzaro.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

08 Lisa e Odair Romeiro.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

09 Isabel Cavicchiolli e Erica Almeida.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Simone e Ricardo Nakaoka – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (36).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Sonia Astolphi – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (70).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Sônia e Celso Bernardes – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (76).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Taísa e Claudio Gimenez – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (38).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Teresa e Tito Alves – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (72).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Vanderlei e Vania Carrara -BAILE DA ARARA AZUL 2022 (67).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Adão Paulino e Angélica Holanda – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (82).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Aline Montanhari, Laiane Amaro, Jigliane de Moura, Daianny Moura, Nice Amaro, Ana Costa e Regina Correa – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (50).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

André Luiz, Luciana Ribeiro, Cristiane Bernuci e Juninho – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (57).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Anyara e Douglas Carrara – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (62).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

BAILE DA ARARA AZUL 2022 (5).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

BAILE DA ARARA AZUL 2022 (28).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

BAILE DA ARARA AZUL 2022 (88).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

BAILE DA ARARA AZUL 2022 (102).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Bianca Alves – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (80).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Caio Ortiz e Bruna Sete – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (96).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Claudia Oliveira Mobilon e Renata Cristina Mobilon – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (75).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Elizangela e José Carlos Mattedi – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (64).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Fabiana e Jesley Sanches – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (45).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Gislaine Carvalho, Alice Poles e Márcia Marques – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (55).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Juliana Muniz, Giovana Proença e Carla Torrico -BAILE DA ARARA AZUL 2022 (8).JPG

Lais e Rafael D’Epiro – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (22).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Leticia Voltarel, Sueli Parolin e Márcia Hasbeni – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (68).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Lucimara e Francisco Albini – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (40).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Michelle Cassiano – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (17).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Natália Dias e Leandro de Souza – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (25).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Nathalia Pieroni de Camargo e Diego Rosa Camargo – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (21).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Paul C. – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (104).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Rodrigo Santa Chiara e Elaine Cristina da Silva – BAILE DA ARARA AZUL 2022 (43).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Vem novidade por aí

Depois de um ano intenso, Julião se prepara para o lançamento de uma nova casa noturna na cidade, a Moon Club, que deve ser inaugurada no início de 2023. O espaço será comando por ele e pelo casal Cristina e Maurício Línea e promete ser o que há de melhor na categoria em toda região. É aguardar para curtir!

Antes disso, o adeus aos bons eventos de flashback em 2022 será a festa “Crocodillus – De Volta por Uma Noite” , um evento de Ricardo Pio Corrêa, antigo dono da Croco, no qual Julião está dando uma força na promoção. O evento será realizado no dia 17 de dezembro, na Mr. Dandy, em Piracicaba. Isto que é recordar os bons tempos, não me mesmo? Aproveitem!