B-Day Gustavo Azzolini

O diretor-geral da FAM (Faculdade de Americana), Gustavo Azzolini, é um aquariano nascido no primeiro dia de fevereiro. Carismático e sempre rodeado de bons amigos, ele ama encontrar pretextos para celebrar as coisas boas da vida, que dirá o seu próprio aniversário.

Assim sendo, esse ano ele reuniu cerca de 160 convidados, que se deslocaram até Campinas para curtir uma tarde no Boteco São Bento, localizado no boêmio bairro do Cambuí. No cardápio, a deliciosa e muito conceituada feijoada da casa. E como esse prato tipicamente brasileiro harmoniza com perfeição com chopp gelado e caipirinha, também não faltaram quitutes para beliscar e acompanhar as bebidas, muito menos o já famoso shot de licor 43, que é quase obrigatório nas festas desse anfitrião tão querido.

Impecável, o evento foi organizado com todo carinho pela esposa do aniversariante, Viviane Corral, que se diga de passagem, entende e muito de uma boa festa! Portanto, ela caprichou nos detalhes. Animando a tarde, DJ Ton Bk arrasou nas pickups e Eclética acompanhou. Confira!