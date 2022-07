B-day da Ju

A professora Juliene de Lião é uma pessoa que gosta mesmo de curtir os bons momentos. Sempre rodeada de amigos, ela ama viajar, promover eventos, cafés, encontros e reuniões festivas. Em sua vida, tudo é razão para celebrar e agradecer, portanto, em seu aniversário não poderia ser diferente. Ela comemorou 52 anos e promoveu uma baladinha em sua charmosa residência.

Exclusivamente para mulheres, com exceção do marido, Paulo, e alguns amigos dele, que ficaram nos bastidores, a comemoração foi para lá e alto astral. Com animação do DJ Luciano, teve até quem arriscasse uma dança.

Sempre impecável, o menu foi assinado pela chef Cristina Trovo Ezziq, que, entre diversas delícias, trouxe uma caponata de berinjela super comentada, assim como uma mini polenta com molho de ossobuco, e claro, suas famosas brusquetas de tomatinho com queijo brie e mousse de gorgonzola. Já os drinks da noite foram preparados por Tiago Liasch (Leia-se Number One Bartenders).

O “parabéns” teve direito a bolo temático, que ela ganhou de presente de uma amiga e, como lembrança da noite, as convidadas levaram para casa taças coloridas de drinks. Confira nas fotos um pouco de como foi.