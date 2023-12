Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos realiza tradicional jantar de fim de ano

Como já é tradicional, a AEAA (Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos) de Americana promoveu no final de novembro o seu jantar anual. O evento aconteceu no salão Vila Harmonia e, além dos associados e autoridades da categoria, reuniu representantes de classes de outras categorias profissionais, autoridades locais e convidados.

Comemorando seu primeiro ano à frente da AEAA, o presidente Marcos Lúcio Lavelli falou da alegria de poder desenvolver um trabalho pautado pelo que prometeu: “renovação, inovações e continuidade”. “Tem sido um grande desafio e uma imensa alegria poder, por exemplo, trazer realizações como a mudança da sede para um espaço maior, que nos possibilitou outras conquistas, é um marco”, completou ele, referindo-se à implantação do CreaLab-Cowroking. Além disso, o presidente citou o sucesso das confraternizações realizadas ao longo do ano, assim como a vinda de 20 novos membros.

Animadíssima, a 46ª edição do jantar contou com a presença do vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL); do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros; do presidente da câmara, Thiago Brochi; além de Lígia Makey, primeira mulher eleita para comandar o Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), que veio prestigiar o evento. Confira nas fotos um pouco de como foi!