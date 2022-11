As aventuras de Maria Fiorella

A linda garotinha Maria Fiorella Polli Zaramello comemorou seus 6 anos com uma festa incrível; veja as fotos

A linda garotinha Maria Fiorella Polli Zaramello é uma bela mistura dos pais, a arquiteta Raquel Polli (Polli Chaves Arquitetura) e o publicitário Rafael Zaramello (Agência ZMKT).

Além das características físicas, a menina herdou o prazer em construir da mãe e a criatividade do pai. Tanto é assim que, desde muito pequenininha, uma das atividades que ela mais curte é montar quebra-cabeças (tem até coleção), além de desenhar e pintar.

Paixão da vida do casal, a princesinha ganhou uma festa para celebrar seus seis anos. O evento foi realizado no Madero Lounge e reuniu 120 adultos e 40 crianças, que se divertiram muito em uma tarde quente e alegre.

Como a aniversariante gosta muito do desenho “Moana – Um Mar de Aventuras”, esse foi o tema da festa. Entre os destaques da tarde, a oficina de brincadeiras, comandada pela Adoletá, foi bem produtiva e rendeu até as lembrancinhas que os pequenos levaram para casa.

Já para os adultos, além da discotecagem do DJ Viny Blanco, a kombi de chopp do Zara com certeza fez a diferença na tarde. Entre os fornecedores do evento, também não podemos deixar de citar o elogiado Eliana Chaves Buffet.

Já a parte mais emocionante do evento ficou para a entrada da garotinha vestida de Moana, para emoção dos pais, que não seguraram as lágrimas.

Em tempo, vale dizer que Maria Fiorella ganhou esse nome devido ao desejo de Raquel e Rafa, que, antes mesmo dela nascer, já sonhavam em tê-la, sendo Maria o desejo da mãe e Fiorella do pai, uma maneira de honrar suas origens italianas, dando o nome de flor à filha. Molto Bello!