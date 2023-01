Apae reúne empresas parceiras em happy hour

A Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana promoveu nos últimos meses de 2022 o seu tradicional happy hour. Na ocasião, o presidente Roberto Cullen Dellapiazza recebeu representantes de 281 empresas solidárias no Clube do Bosque, para um momento de confraternização, agradecimento e reconhecimento para aqueles que apoiam a causa.

Entre as homenagens, a entidade ofereceu um quadro confeccionado internamente com as digitais das mãos e pés de algumas crianças atendidas pela instituição.

Além disso, houve a entrega do Certificado de Empresa Solidária, que é a formalização da Responsabilidade Social Empresarial. O Grupo Liberal foi uma das empresas lembradas. Confira!