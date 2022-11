Anos dourados do Sivanei

Sivanei Caseta é um típico americanense. Empresário, ele sempre esteve envolvido com a comunidade e, ao lado da esposa, Tânia Meneghel Caseta, com quem é casado há 29 anos, há muito tempo é um dos membros mais ativos do Lions Clube Americana Norte.

Pai de dois rapazes, o Vinícius, de 27 anos, engenheiro de computação, e o Gabriel, de 25 anos, relações internacionais e economista, ele é o que podemos chamar de pessoa bem resolvida na vida.

Assim sendo, quando chegou aos 60 anos, ele pensou em fazer uma festa para celebrar as seis décadas de vida. Contudo, devido à pandemia, só conseguiu promover essa celebração um ano depois.

Extrovertido e muito amoroso, ele está sempre rodeado de amigos, portanto, ter 120 convidados na festa, realizada no Clube do Bosque, não surpreendeu ninguém.

Muitos pontos altos marcaram a noite, desde a animação até os looks dos convidados, que capricharam na criatividade inspirada no tema da festa, os anos 60. Ainda assim, a entrada do aniversariante no salão, pilotando uma lambreta, realmente foi hilária. Eclética tem o prazer de publicar alguns cliques da noite. Confira!