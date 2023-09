Aniversário solidário

Que a novaodessense Andréa Souza gosta de promover boas ações, todo mundo sabe, afinal, ela sempre está envolvida nas grandes causas. Assim sendo, repetindo o sucesso de seu aniversário beneficente, realizado no ano passado, em 2023 ela seguiu a mesma ideia de comemorar com uma ação solidária.

Com uma excelente adesão, o evento aconteceu no salão Mundial e reuniu 350 convidados. Com a proposta de sempre escolher uma entidade diferente para beneficiar o máximo de pessoas e segmentos possíveis, ela selecionou a Apae (Associação dos Amigos e Pais dos Excepcionais), para dedicar parte dos lucros.

“Escolhi a Apae porque admiro o trabalho que eles fazem e sei que atendem mais de 300 pessoas ao mês. Portanto, merecem todo auxílio”, comenta.

Para a realização do evento, Andréa contou com a importante parceria feita com as proprietárias do espaço, que também ofereceu a decoração. A noite foi marcada por muitos reencontros e animada por Marcelo Morais, vocalista da Banda Artéria Rock. Confira nas fotos um pouco de como foi!

Wagner Moraes – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Luana Priscilla – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Wagner Viqueci e Ivania Picioli Viqueci – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

José Carlos Maximiano e Regina Pocay – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Delaine Maciel e Elvis Garcia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Regina Lelis Morais e Wagner Morais – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Lina Franciscato e Rodrigo Lisboa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Benjamin Bill Vieira de Souza e a aniversariante, Andréa Souza – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Vitória e Bruno Souza, filhos da aniversariante – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Hélio Pereira da Silva e Elo Proença, pais da aniversariante – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Fátima Dalmédico Godoy, Daniel Pimenta Solha (vice-presidente da Apae) e Maria Tereza Casazza – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Vanderlei Macris e Daniela Galvão Macris – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Fernanda Denadai e Fabiano Lorençatto – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Renan Cogo e Juliana Gemeinder – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Julião Biágio – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Natália, João e Mônica Belini – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Claudio Poli Ezziq e Cristina Trovo Ezziq – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Foi inacreditável! Ter a possibilidade de unir e reunir essa quantidade de pessoas com o mesmo propósito é maravilhoso. Me realizo quando vejo pessoas que conquistam ou realizam algo em benefício ao próximo”, disse Andréa.

Check-list

Local: Mundial Eventos

Cerimonial: Gisele Scherma

Vestido da aniversariante: Kitraje Noivas e Festas

Produção: Vanessa Carceliano