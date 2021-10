Aniversário do Bocão Pisos

03 out 2021 às 08:18

Loja, que fica em Santa Gertrudes, é considerada o maior shopping de pisos e porcelanatos do Brasil

O Bocão Pisos acaba de comemorar seu aniversário de 2 anos. Oferecendo aos clientes qualidade, variedade e muita promoção, a loja, considerada o maior shopping de pisos e porcelanatos do Brasil, está localizada em Santa Gertrudes.

Pioneira no ramo, o Bocão atua com várias marcas de renome no mercado cerâmico. Por essa razão, consegue oferecer preços imperdíveis e pronta entrega para uma grande variedade de porcelanatos, pisos e revestimentos.

Para comemorar seu segundo ano, a empresa promoveu um dia todo de muita diversão e claro, promoções. Com a temática circense, os clientes foram recepcionados com pipoca, algodão-doce e descontos oferecidos como eles próprios brincaram em um “passe de mágica”.

Confira nas fotos, gentilmente cedidas pelo empreendimento, um pouco de como foi a festa.

Toda alegria e simpatia do proprietário, André Luiz de Andrade Franco

Família Franco

Equipe de Administração

Equipe de Vendas

Bocão Pisos

Rod. Washington Luiz, km 165 Distrito Industrial 2, Santa Gertrudes (SP)

Instagram: @bocaopisos

Telefone: (19) 99742-7178; (19) 3545-5001; (19) 3545-4239 ou (19) 3545-3552

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8 às 19h, e ao sábados, das 8 às 13h