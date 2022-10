Almoço de posse no Lions Norte

Recentemente, o Lions Clube Americana Norte promoveu um evento para receber oficialmente a integração de novos membros. O almoço de posse aconteceu na sede do clube de serviços e reuniu cerca de 50 pessoas.

Tomaram posse no evento Alessandra Medeiros Alves, Ricardo Alves, Osvaldo e Cacilda Coelho, Guilherme Coelho e Edilson Bissoli.

Para esse momento especial, a cerimônia contou com a presença do ex-governador do distrito LC-3, Sérgio Magri, e a esposa, Rosana, que vieram de Pirassununga, além, é claro, do querido e simpático casal presidente, Odete e José Carlos Medeiros. Delicioso, o almoço foi assinado por Silvana Rovina Buffet.

Eclética teve o prazer de registrar, lembrando que o próximo evento oficial do Lions é a tradicional Bacalhoada, agendada para acontecer no dia 5 de novembro. Mais informações sobre convites com leões e domadoras.