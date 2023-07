Agentes de segurança se reúnem em seminário na FAM

Sempre inserida na comunidade, a FAM (Faculdade de Americana) recebeu na manhã do dia 23 de junho o seminário “Saúde Mental e Emocional, aspectos práticos visando o bem-estar dos agentes de segurança pública”.

O evento foi organizado pela Acadepol (Academia de Polícia do Estado de São Paulo), em parceria com a Delegacia Seccional de Polícia de Americana e com a própria FAM.

Cerca de 200 agentes de segurança participaram das palestras, que foram muito elogiadas pelo conteúdo. Confira!