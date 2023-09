Evento aconteceu na sede da entidade e reuniu cerca de 70 pessoas; confira as fotos

Para comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, o Diac (Departamento de Imobiliárias e Administradoras de Condomínio) da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) realizou um happy hour com os representantes do setor entre imobiliárias e corretores. O evento aconteceu na sede da entidade e reuniu cerca de 70 pessoas.

Antes da confraternização, o analista comportamental Nivaldo Azevedo ministrou uma palestra sobre fundamentos da excelência pessoal. O Diac foi implantado na Acia em 2011 com o principal objetivo de fortalecer o relacionamento e as ações representativas dos profissionais do setor imobiliário em Americana.

Durante o encontro, as imobiliárias e administradoras de condomínio tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços, firmar parcerias e trocar experiências em busca de novos negócios. Em tempo, vale destacar que o Dia do Corretor de Imóveis é comemorado em 27 de agosto. Parabéns a todos!