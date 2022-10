Ação Solidária da OAB

No dia 13 de setembro a 48ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Americana promoveu, por meio da Comissão de Ação Social, um evento beneficente ao Lar dos Velhinhos de Americana. A ação foi realizada no Tábula Restaurante e teve no menu um saboroso rodízio de pizzas.

Precisamos destacar que algumas empresas colaboraram doando brindes para serem sorteados durante a noite, como a Ótica Diniz, Madame Madu Semijóias, Boutique de Luxo e o próprio Tábula. Já os convidados que adquiriram os convites contribuíram fazendo doações de alimentos, além de produtos de higiene e limpeza.

A ação também contou com o patrocínio de outras empresas como Castro Garcia Imobiliária, Rozinelli Móveis para Escritório, Vie Privilège Clinique, a própria Madame Madu, assim como a Papelaria Tamoio.

O resultado, além de uma noite super alto astral, foi o repasse de muitos itens para a entidade, uma maneira de exercitar a solidariedade com alegria. Confira!