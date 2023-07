A superação do Programa Cooperar

O Programa Cooperar, iniciativa da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana com foco no fortalecimento do cooperativismo, por meio do incentivo a doações de itens diversos, completou um ano em junho, com o total de 2,3 toneladas de arrecadações.

A quantidade é mais do que o dobro da meta prevista inicialmente para o período.

Muito ampla, a iniciativa englobou visitas a instituições, palestras, formação de voluntários e medidas de valorização ao meio ambiente, integrando ações sob as perspectivas econômica, social e ambiental, em alinhamento aos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e indicadores de desenvolvimento sustentável e governança trabalhados pela cooperativa.

Em tempo, vale ressaltar que as doações feitas contemplaram mais de 10 instituições da região, além de São Sebastião, cidade devastada pela chuva no início do ano.

O melhor de tudo é que agora, as doações do Programa Cooperar serão contínuas. Vale o destaque e muitas palmas. Que sirva de inspiração para a sociedade. Para mais informações, acesse unimedsa.com.br/cooperar.

Ação em números

– Quase 1 tonelada de medicamentos

– 519 kg de alimentos

– 104 kg de roupas

– 57 kg de fraldas

– 33 kg de tampinhas plásticas

– 353 kg de tecido SMS para a produção de sacolas sustentáveis.