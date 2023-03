Caminhando para o seu segundo ano de funcionamento, o Revoada Bar, localizado na Avenida Monte Castelo (a avenida mais charmosa de Santa Bárbara d’Oeste), acaba de passar por uma grande repaginada. Segundo os proprietários, Paulo e Gustavo, a ideia principal dessa ampliação e da mudança de layout foi proporcionar um maior bem-estar aos clientes.

Assim sendo, após três meses de reforma, recentemente o bar reabriu suas portas, apresentando diversas adaptações para melhorias, além de uma significativa mudança visual e de posicionamento de marca.

Agora, assim que o cliente chega ao Revoada Bar, ele já visualiza os muitos corações presentes na temática do espaço, que está mais instagramável do que nunca. Aliás, falando em decoração, ela é um capítulo à parte e impacta muito os visitantes. O capricho foi tanto que até os banheiros são decorados, sendo que o masculino conta com grafites incríveis e o feminino com delicadas plantas.

Já a parede que leva o nome Revoada – ambiente perfeito para um bom clique – é composta por nada menos que 30 leds. Ainda na ambientação, o bistrô de almofadas é um dos espaços mais disputados e acomoda grupos de até 8 pessoas. Para finalizar, não deixe de conferir de perto a TV com a “Monalisa” tomando um RedBull e emblematicamente saudando quem a assiste.

Como já é tradição na casa, os drinks continuam sendo um dos pontos altos com suas apresentações únicas, exclusivas e diferenciadas. O drink conhecido como “loucura de amor”, por exemplo, é servido dentro de uma cápsula decorada com rosas, com direito a fumaça para dar um efeito ainda mais especial. Já o drink “fini” tem cor azul, vem com uma espuma rosa e contém uma bala fini. E o que falar do famoso “afoga o ganso”, um tradicional drink moscow mule, que continua sendo apresentado dentro de uma banheira com um “ganso” decorativo e que, além de gostoso, é muito divertido.

Acompanhando as bebidas, a parte gastronômica também tem uma variedade ilimitada, com muitas opções para botecar. Entre as porções, que costumam agradar a todos os paladares, destaque para as famosas coxinhas, que podem vir nos sabores costela, frango com catupiry ou marguerita. Outra pedida das boas é a porção de mini hambúrgueres, que já ganhou fama de ser uma das melhores da cidade.

E como tudo que é bom sempre pode melhorar, aos finais de semana o Revoada oferece uma programação eclética de shows musicais, que vão desde sertanejo, pop/rock e até samba, uma maneira que a casa encontrou para agradar a todos os públicos.

Uma dica extra é curtir as promoções de double chopp de Heineken e Amstel, que geralmente são feitas às quartas-feiras. Quem ainda não foi está perdendo e quem já conhece certamente sempre volta, portanto, aproveite o final de semana e siga a dica…