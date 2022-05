Letícia Fonseca dos Santos é uma garotinha diferenciada. Além de ser muito inteligente, sociável e cheia de energia, ela também é muito criativa e, fugindo aos padrões da maioria das crianças da atualidade, gosta de fazer os próprios brinquedos e ama um artesanato.

Filha do casal Micheli Rico e Jair dos Santos Júnior, ela acaba de comemorar sete anos. A comemoração, realizada no Iupiloop Festas e Eventos, reuniu cerca de 60 pessoas e teve como tema “festa neon”.

O evento, na verdade, estava contratado desde 2020, contudo, devido à pandemia, só pôde ser realizado agora. Portanto, teve um gosto ainda mais especial. O desejo de reunir amigos e familiares para um encontro onde todos pudessem dançar, se divertir, colocar os assuntos em dia e, principalmente, celebrar a vida, era grande!

Muito alegre, a festa teve uma vibe anos 80, com direito à trilha sonora com as melhores músicas infantis da época. Tanto foi assim, que a lembrancinha foi a emblemática mola maluca, brinquedo que fez parte do cotidiano daquela geração oitentista. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!