A comemoração dos 15 anos de Fernanda Diacov

A jovem Fernanda Martin Diacov é uma garota de personalidade forte, ao mesmo tempo que tem uma doçura muito grande. Filha caçula da administradora de empresas Gisele Diacov com o médico Ricardo Diacov, seu aniversário de 15 anos foi muito sonhado por ela e pela família.

A decoração trouxe uma leveza ao ambiente montado no Villa Nobre Eventos, com centenas de balões metalizados, que compunham bem o tema da festa: “Euphoria”. Apesar da pompa, a festa foi bem moderna e teve a cara da aniversariante, que dispensou as partes mais tradicionais de um debut e curtiu muito a chegada de seus 15 anos.

Cerca de 130 convidados vivenciaram esse momento com ela e a Eclética registrou tudo. Confira!

A aniversariante, Fernanda Martin Diacov – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

Gisele Diacov e Ricardo Diacov, pais da aniversariante – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

Gabriel Diacov – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

Os tios da aniversariante, Rogério e Rodrigo Diacov – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

Solange, Rosicler e Cristina Del Valle, tias da aniversariante – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

Matheus Fortunato – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

Todo o luxo do vestido da valsa – Foto: Fernando Cruz_DIVULGAÇÃO

A aniversariante ladeada das amigas Mirela e Maria – Foto: Fernando Cruz_DIVULGAÇÃO

A aniversariante com Ricardo, Rogério e Rodrigo Diacov – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

A aniversariante, Fernanda Martin Diacov, com o namorado, Matheus Fortunato – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

Rosicler Del Valle – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

Cristina Del Valle – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

A aniversariante ladeada pelo irmão Gabriel e pelos pais, Gisele Diacov e Ricardo Diacov – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL.JPG

Check-list

Cerimonial: @alldreamscerimonial/Karine Rossi

Doces: @alldreamsdocesfinos

Fotos: @fernandocruzfotos

Vídeo: @murilobuenofilmes

Salão: @villanobreeventos

Decoração: @grabarbosadecor

Cabine de Fotos: @escolcabines

Som e Iluminação: @julianoghizini

Macarons: @perlarossi

Buffet: @sandrapasquotobuffet

Fogos indoor: @sartorifogospirotecnicos

Segurança: @dsseguranca

Bar: @umberonebartenders