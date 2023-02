A comemoração dos 15 anos da Maria Clara

Maria Clara Denadai iniciou o ano de 2023 debutando! A comemoração pelos seus 15 anos aconteceu no dia 20 de janeiro no salão Gaia Social Hall e reuniu cerca de 200 pessoas, inclusive com a presença de familiares vindos de longe para prestigiar.

Os pais, Suzan da Costa Poletto e Marcos Alexandre Denadai, são proprietários da empresa Denadai Forros e Divisórias e fizeram de tudo para realizar o sonho de princesa da filha única.

Dona de uma personalidade doce, carismática e muito perfeccionista, Maria Clara tem o desejo de fazer Faculdade de Direito e, para isso, se dedica aos estudos.

Segundo a mãe, ela é uma garota abençoada, porque é fruto de uma gravidez complicada. “Eu não podia ter filhos e, com a graça de Deus, aconteceu um milagre e ela nasceu para alegrar nossos dias”, declarou para a Eclética.

Extremamente alegre, a festa foi tão especial para familiares e amigos que até hoje eles recebem elogios pelo evento. O ponto alto da noite, como não poderia deixar de ser, foi a entrada dela para a festa produzida com a roupa de debutante, um momento incrível e que ficou na lembrança. Confira!