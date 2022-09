A chegada da Revista L Motors

Assinantes e anunciantes receberam seus exemplares de uma das publicações de maior sucesso do Grupo Liberal

No final do mês passado, assinantes e anunciantes da Revista L Motors receberam seus exemplares de uma das publicações de maior sucesso do Grupo Liberal.

Trazendo o que há de melhor, as maiores novidades e muitas curiosidades e informações para os apaixonados por esse universo, a edição de 2022 realmente se superou! Ao todo, foram 76 páginas de um conteúdo muito bem elaborado e produzido com exclusividade por nossa equipe de reportagem.

Como Eclética ama ressaltar as boas parcerias, para a publicação de hoje separamos alguns dos parceiros comerciais dessa edição, mostrando um exemplar da revista. Em tempo, vale o spoiler: nosso próximo tema será Educação. Aguardem!