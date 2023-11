Típica americanense, a empresária Iria Bosco, filha do saudoso casal Eunice e Vandir Bosco, sempre frequentou as festas e carnavais do Rio Branco, Clube do Bosque e outros eventos tradicionais da cidade, assim como reuniões entre amigos. “Sou uma pessoa que gosta de estar sempre entre amigos e adoro festas”, comentou ela com a Eclética, na ocasião de seu aniversário.

Aliás, uma das coisas que Iria mais gosta na vida é justamente comemorar idade nova, portanto, seus 60 anos só poderiam mesmo ser comemorados com uma animada reunião, com direito a rodízio de pizzas dos Arquitetos da Pizza.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento reuniu 75 pessoas, todos amigos queridos de longa data (alguns são amigos há 45 anos) e familiares íntimos. Para animar o encontro, DJ Gutto Maia tocou as melhores de todos os tempos e agradou ao público. Segundo Iria, fazer 60 anos assusta um pouco, mas nada que ter uma boa saúde não alegre o coração.

“Por enquanto, está tudo certo! Mantenho uma atividade física constante e isso ajuda a estar sempre animada”, justificou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além de um belo momento de reencontrar os amigos, a festa também teve um toque filantrópico, pois, ao invés de presentes, ela sugeriu que os amigos doassem o valor para ajudar pessoas necessitadas. Eclética teve o prazer de registrar a festa realizada no espaço de eventos do Seu Vinho. Confira!