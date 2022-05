54 Anos da Apae de Americana

Para comemorar a data e marcando o retorno dos eventos presenciais da associação, foi realizado no Clube do Bosque um jantar para 300 convidados

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana completou no dia 29 de abril seu aniversário de 54 anos. Para comemorar a data e marcando o retorno dos eventos presenciais da associação, foi realizado no Clube do Bosque um jantar para 300 convidados.

O evento, com temática italiana, teve o cardápio assinado pela Trattoria IL Volo, buffet comandado por Gisele Tempesta. Animando os convidados, Vado Negri & Banda deu aquele show, como de costume.

Destaque para a decoração feita sob orientação de Audrey Rosa e Jacyara Gonçalves, com apoio dos usuários do Centro Dia da Apae. Nas mesas, elas colocaram vasos com mudinhas de manjericão, cultivadas na própria horta da entidade, uma graça! Eclética teve o prazer de registrar.