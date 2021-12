Evento marcou a entrega do certificado de “Empresa Solidária 2021”; veja as fotos!

Como já é tradição na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, final de ano é tempo de agradecimento. Nesse contexto, a entidade costuma realizar a tradicional homenagem aos parceiros que ajudaram na manutenção da entidade ao longo do ano.

A entrega do certificado de “Empresa Solidária 2021” e do display foi feita durante a terceira edição do Happy Hour Solidário realizado no Clube do Bosque.

O grupo Liberal foi homenageado pelo trabalho no impresso, site e também na rádio FM Gold. Ao todo, 200 empresas ganharam o selo esse ano. Confira nas fotos alguns cliques.