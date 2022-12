3ª Pig Bode Fest

A 3ª edição da Pig Bode Fest, realizada no final do mês passado, no Pathernon Eventos, em Nova Odessa, reuniu cerca de 360 convidados em nada menos do que 5 horas de festa.

O evento, organizado com todo carinho e capricho pela Loja Maçônica Elinier Kokol, dessa vez foi em prol da Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana). Entre as atrações, os convidados puderam desfrutar de dois shows bem distintos e incrivelmente animados. Abrindo a festa, Ricardo Papapotti e Banda trouxe um sertanejo especial, com as melhores de todos os tempos e algumas da atualidade.

Depois deles, foi a vez da banda Artéria Rock apresentar um show com os clássicos dos rock, para alegria dos fãs do estilo. Como já é de praxe, o cardápio foi um dos itens mais elogiados do evento, afinal, o que não falta é capricho e fartura.

Como o próprio nome da festa já anunciava, o prato principal foi um porco no rolete, contudo, ele não veio só e os acompanhamentos também estavam maravilhosos, como a polenta e mandioca frita, o vinagrete e a calabresa acebolada, apenas para citar alguns. A tarde quente combinou muito bem com sucos de frutas naturais, além, é claro, de drinks pra lá de especiais e muito chopp gelado da Cervejaria Ashby.

Para finalizar, além de muitos sorteios de brindes, festival de sorvetes para todos. Como o Grupo Liberal apoiou a iniciativa, Eclética registrou. Em tempo, vale dizer que o próximo evento deles já tem data marcada: a tradicional feijoada acontecerá em 27 de maio de 2023. Portanto, já deixem agendado!