27º Jantar da OAB

Tradicionalmente o mês de agosto é marcado pela celebração do Dia do Advogado, comemorado no dia 11. Assim sendo, nossa coluna costuma acompanhar as festas organizadas pelas subseções regionais em celebração pela data e é com alegria que encerramos a publicação das coberturas regionais com o Jantar da Advocacia, realizado em Americana pela 48ª subseção.

Esse ano, o evento chegou a sua 27ª edição e foi marcado por muitos encontros e reencontros de colegas de profissão, amigos, autoridades, convidados especiais e representantes de outras subseções, que demonstraram com o prestígio de suas presenças que a cada ano a advocacia americanense está mais fortalecida.

Aproveitando o momento, a diretoria usou como tema o Agosto Lilás, uma maneira delicada para incentivar a conscientização do combate a violência contra a mulher.

Utilizamos a publicação de alguns cliques da noite para parabenizar toda diretoria comandada brilhantemente pelo Dr. Melford Vaughn Neto, somada à força, competência e união de Fabiano Camargo Neves (vice-presidente), Talma Lucena (tesoureira), Cloris Rosimeire Marcello Vital (secretária-adjunta) e Cleber Oliveira (secretário-geral), pelo sucesso. Confira!