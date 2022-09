26º Jantar da Advocacia

Dia do Advogado foi celebrado pela 48ª subseção da OAB no Villa Americana

Tradicionalmente, o mês de agosto é marcado pelas várias comemorações ao Dia do Advogado, celebrado no dia 11. Em Americana, a 48ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), presidida pelo competente Melford Vaughn Neto e os diretores Fabiano de Camargo Neves (vice- presidente), Cléber Renato de Oliveira (secretário-geral), Rosimeire Marcello Vital (secretária-adjunta) e Talma de Lucena Santos (tesoureira), celebraram a data no final do mês, com um jantar muito especial, realizado no charmoso Villa Americana, que, mesmo tendo sido inaugurado recentemente, já se tornou um dos espaços mais movimentados da cidade quando o assunto são as grandes festas.

O Jantar da Advocacia reuniu convidados de várias cidades da região, entre profissionais da classe, convidados especiais e autoridades que fizeram questão de prestigiar. Assim sendo, mais de 400 pessoas curtiram a noite ao som da Banda Chapéu da Máfia, que animou muito os convidados, ajudando a manter a pista de dança como um dos locais mais frequentados da festa.

Logo na entrada, os convidados eram conduzidos para as fotos de praxe, momento em que foram recepcionados pela diretoria e com a trilha sonora produzida pelo belo piano da musicista da equipe Borasom, Márcia Boraschi. Com jantar assinado pelo buffet Maryara e cerimonial da equipe de Valéria Nascimento, a noite foi especial, como o retorno do baile após o período da pandemia, realmente merecia. Confira!