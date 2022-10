A 25ª Festa da Padroeira, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, terminou ontem e já deixou saudade. Após dois anos sem poder ser realizado, por conta das restrições impostas pela pandemia, o evento aconteceu no bairro Antônio Zanaga, em Americana, e segundo a organização teve um saldo super positivo. Ao longo do mês de outubro, fiéis e a população de modo geral puderam participar de uma programação religiosa e social bastante intensa.

Missas, quermesses, entretenimento e muita alegria marcaram a programação, que como todos com esse perfil, só pôde acontecer porque contou com a força de vontade de muitos voluntários, algo que padre Johnny Artur dos Santos faz questão de ressaltar. “Agradeço de coração a cada voluntário, a cada pessoa que veio e prestigiou este nosso evento social, que marca as festividades do bairro Antônio Zanaga”.

Para quem já está com saudade, fica a dica: no dia 6 de novembro acontecerá o Show de Prêmios da Padroeira, que distribuirá R$ 15 mil em prêmios. Prestigiem!